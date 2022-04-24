الاختيار 3 يكشف: كيف خرجت تمرد إلى النور؟.. المقاهي بوابة السياسة في مصر

سلط مسلسل الاختيار 3، الضوء على حملة تمرد، وخروجها إلى النور، التي بدأت من خلال المقاهي، واستطاعت أن تصل إلى المواطن المصري، في كل مكان، إذ كشفت أحداث مسلسل الاختيار عن طريقة اختيار اسم «تمرد»، ليكون اسم الحملة التي استهدفت سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي.

خروج تمرد إلى النور

خرجت حملة تمرد التي أطلقها مجموعة من الشباب المصري، إلى النور لإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والدعوة إلى عقد انتخابات رئاسية مبكرة، التي سرعان ما لاقت قبول من جانب الشارع المصري، مستهدفة جمع 15 مليون استمارة لسحب الثقة من مرسي، وضعوا لها في البداية عنوان «كارت أحمر للرئيس»، ثم أطلقوا عليها كلمة تمرد، موضحة أن «مرسي» كان فاز بالرئاسة بحصوله على 13 مليون صوت، وأنهم فى حاجة لجمع 15 مليون توقيع.

وظهر من خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الاختيار3، إذ بدأت الحملة في جمع توقيعات المواطنين، من أجل الحشد ليوم 30 يونيو، وظهر أحد أعضاء الحملة خلال أحداث اليوم، موضحا رؤية الحملة في الدعوة إلى الحشد أمام قصر الاتحادية، فتطلب تمرد من الموقعين على الاستمارة، الخروج إلى الشارع، حتى لا تصبح حبر على ورق.

حركة تمرد

خرجت حملة تمرد للنور، في 28 أبريل عام 2013، التي نجحت في جمع 22 مليون توقيع على استمارة سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، فتمكنت الحملة ذات الستين يوما، من الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهاربية، ذات الثامنين عاما، بمعاونة الشعب المصري، الذي أعلن تمرده الصريح على حكم مرسي وجماعته، لتكون القشة التي قسمت ظهر البعير.

مسلسل الاختيار 3 يواصل فضح الإخوان

وواصلت حلقات مسلسل الاختيار 3، الكشف عن آلاعيب جماعة الإخوان، والوجه الحقيقي لهم ومخططاتها للسيطرة على البلاد، والقوات المسلحة، إذ عاشت مصر لحظات حاسمة، خلال حكم جماعة الإخوان في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتعرضها للعنف الممنهج، من خلال اللجان الإلكترونية التابعة لخيرت الشاطر، التي هاجمت القوات المسلحة، لوقوفها بجانب الشعب، كما ظهر خيرت الشاطر خلال أحداث حلقة اليوم، في محاولة تجنيد أحد شيوخ سيناء من أجل تسهيل خروج ودخول العناصر المتطرفة، والأشخاص التابعة لهم من الحدود المصرية في سيناء.