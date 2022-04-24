كيف يضحي الإخوان بزوجاتهم ويدفعوهن للصفوف الأولى في المواجهات؟

استعرضت الحلقة 23 من مسلسل الاختيار 3، بطولة النجوم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، الذي يُعرض في شهر رمضان 2022، مشاهد بيّنت استخدام الإخوان لنسائهم والدفع بهن من أجل تنفيذ مخططات التنظيم الإرهابي، حيث ظهر في مشهد خلال المسلسل استجواب الفنان الكريم عبد العزيز الذي يقوم بدور الضابط زكريا يونس، لإحدى السيدات التابعة لعناصر الإخوان الإرهابية بشأن مشاركتها للإخوان في إحدى العمليات.

متاجرة الإخوان بنسائهم

واعتادت جماعة الإخوان الإرهابية، على الدفع بنسائهم في مقدمة الصفوف كأحد أنواع المتاجرة من أجل تحقيق مصالحهم وأجنداتهم الخاصة، وهو المنهج الذي اتبعته الجماعة في كل التظاهرات التي حاولت خلالها الإخوان الاصطدام مع قوات الشرطة، في محاولة منهم لجذب أنظار الخارج ومنظمات المجتمع المدني الدولية للاستقواء بهم، وهو ما أكده الإخواني المنشق إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية.

وقال إبراهيم ربيع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نهج جماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها على يد حسن البنا في عام 1928، هو إباحة استخدام أي شيء من أجل تحقيق مصالحهم وأجنداتهم، وأغراضهم الشخصية، فلا فرق لديهم بين رجال أو نساء أو حتى أطفال.

استخدام النساء في مخططات الإخوان

وأضاف ربيع: الجماعة اعتادت على استخدام النساء وكذلك الأطفال في مخططاتهم، حتى وصل الأمر أنهم استغلوهم في التظاهرات، ليكون دروعا بشرية أثناء اعتصام رابعة وفقا لمخططات هدفها الاستقواء بالخارج.

ولفت إبراهيم ربيع القيادي الاخواني المنشق، والباحث في شؤون الحركات الإرهابية، إلى أنّ أكثر الأوقات التي استغلتها الجماعة للدفع بالنساء للاستقواء بالخارجة كانت خلال المظاهرات، وظهر ذلك بشكل قوي في يوم فض اعتصام رابعة من أجل الاستقواء بالخارج، وكذلك لإخفاء الأسلحة التي كانت موجودة داخل الاعتصام والتي استخدموها خلال عملية فض الاعتصام.