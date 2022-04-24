مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23.. مرسي يكشف للسيسي خوفه من الإخوان

طلب الرئيس المعزول محمد مرسي «صبري فواز»، ضمن أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 23، الاجتماع مع الفريق عبد الفتاح وزير الدفاع «ياسر جلال» في قصر الاتحادية دون معرفة أحد، للحديث بخصوص الوضع القائم في البلاد في تلك الفترة، وقال وزير الدفاع إنه يقوم بإرسال تقارير تضع صورة واضحة وأمينة للموقف الحالي، وتكشف تعرض البلاد لتحديات ضخمة تحديدا على المستوى الاقتصادي.

وطلب السيسي من مرسي، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23، التصالح مع جميع القوى الوطنية وهي الوسيلة الوحيدة لنجاة البلاد، بالإضافة إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم السماح بالتدخل في شئونها من قبل مكتب الإرشاد، لأنها مسئولية الرئاسة فقط.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23

السيسي لـ «مرسي»: الجيش مع الرئيس المصري

وقال السيسي لمرسي، في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23، إن البلاد يديرها رئيسان الأول في مكتب الإرشاد والثاني في قصر الاتحادية، وهو ليس المسار الصحيح لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، وعندما اقترح عليه الانفراد بالقرارات الخاصة بإدارة الدولة، رد عليه مرسي: «حضرتك متخيل لو انفردت بالحكم وهمشت جماعة الإخوان هيسيبوني أو هيسيبوا ولادي»، ليؤكد له وزير الدفاع أن الجيش مع الرئيس المصري.