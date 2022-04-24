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بالأسماء.. نتيجة لجنة قيد تحت التمرين بنقابة الصحفيين «صور»

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أحمد البهنساوى
11:38 م | الأحد 24 أبريل 2022
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

حصلت الوطن على نتيجة لجنة القيد الأخيرة التي عقدتها نقابة الصحفيين يوم 4 أبريل الجاري للمؤجلين من لجنة تحت التمرين.

نتيجة قيد نقابة الصحفيين تحت التمرين

وتضمنت نتيجة اللجنة أسماء 229 متقدما وموقفهم ما بين القبول والتأجيل، حيث عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة خالد ميري لإعداد النتيجة قبل عرضها على مجلس النقابة الذي انعقد مساء اليوم برئاسة النقيب ضياء رشوان.

وفيما يلي أسماء المتقدمين للقيد في عضوية نقابة الصحفيين:

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.