عودة المأكولات بكافتيريا نقابة الصحفيين.. وخصم 20% على سحور غدا

أعلن محمد يحيى يوسف، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عودة تقديم وجبات بكافتيريا النقابة، بدايةً من غدٍ، بعد توقف دام لعامين بسبب ظروف جائحة كورونا، والتزام نقابة الصحفيين بالقرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة، وحرصًا من مجلس النقابة على سلامة الصحفيين.

وأكد «يحيى» في بيان، أن العمل بالكافتيريا بداية من سحور اليوم الأربعاء، ومن غد الخميس، يبدأ المطعم في تقديم وجبتي الإفطار والسحور، بقائمة مأكولات ومشروبات متنوعة لأول مرة، وبأسعار مدعومة للزملاء الصحفيين وأسرهم.

‏‎ وبمناسبة الافتتاح، تقرر تقديم خصم 20% على سحور غد الخميس، مع وجود موسيقى تخت شرقي في روف نقابة الصحفيين، في جو رمضانى للأسرة الصحفية.

‏‎وبالنسبة لوجبات الإفطار، يجري الحجز لها مسبقا بـ24 ساعة، لإعداد الوجبات الساخنة بشكل احترافي، وتكون جاهزة للزملاء الصحفيين وأسرهم في موعد الإفطار.