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نقابة الصحفيين تتعاقد على خدمة إنترنت فائق السرعة لتسهيل مهام أعضائها

كتب:

أحمد البهنساوى
10:27 م | الجمعة 22 أبريل 2022
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تعاقدت نقابة الصحفيين على تركيب خدمة الإنترنت فائق السرعة مع شركة اتصالات مصر، بسرعة 20 ميجا بدون حد أقصى داخل مبنى النقابة في كل الأدوار لخدمة جميع الزملاء المترددين على المبنى، لتسهيل مهامهم الصحفية خلال فترة وجودهم بالنقابة.

التشغيل الفعلي خلال أسبوع

وأكد محمد يحيى يوسف، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن تركيب الأجهزة والتشغيل الفعلي للخدمة خلال أسبوع من الآن، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها النقابة لمن يرغب في إنهاء أعماله الصحفية داخل المبنى أو في الكافتيريا في الدور الثامن.

زيادة سرعة الإنترنت

وكان بعض الصحفيين طالبوا بزيادة سرعة الإنترنت أو تجديد الباقات، إلا أن نقابة الصحفيين فضَّلت أن تتعاقد على إنترنت فائق السرعة لخدمة الأعضاء ورغبة منها في زيادة تحسين الخدمات داخل مبنى النقابة، خاصة بعد افتتاح الكافتيريا وتقديمها للوجبات للزملاء الصحفيين وأسرهم في الفترة الأخيرة.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.