نقابة الصحفيين توفر مندوبا لاستخراج اشتراكات المترو للأعضاء وأسرهم

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين توقيع اتفاق مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لتقديم خدمة للصحفيين وأسرهم تيسيرًا وتسهيلًا عليهم، من خلال وجود مندوب من الشركة بمقر النقابة لاستخراج اشتراكات المترو الخاصة بالصحفيين وأسرهم الذين بلغوا سن السبعون عامًا بالمجان، وكذلك الاشتراكات لمن بلغوا سن الستون عامًا بخصم 50% وذلك لمدة يومين أسبوعيًا تبدأ بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

اشتراكات المترو للصحفيين

وقدم محمد يحيي يوسف السكرتير العام لنقابة الصحفيين، خالص الشكر والتقدير للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجميع القيادات على سرعة الاستجابة السريعة لتيسير أمور الزملاء الصحفيين وأسرهم، خاصة رواد المهنة وأصحاب المعاشات.

خدمات أخرى توفرها النقابة

ويشار إلى أن لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، وفرت مؤخرًا خدمة استخراج الشهادات المميكنة «ميلاد – زواج- وفاة- طلاق» وذلك لأول مرة، استجابة لرغبة العديد من الزملاء في الفترة الأخيرة، وعلى من يرغب منهم الاستفادة من الخدمة التوجه إلى إسلام محمود مسؤول لجنة الخدمات بالدور الرابع بالنقابة، على أن يتم الاستلام خلال 24 ساعة، وذلك تيسيرًا على الزملاء الصحفيين وأسرهم.

ويذكر أن محمد يحيى يوسف، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أعلن في وقت سابق، عن توفير مندوب من النقابة لإتمام إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي، يختم الاستمارة من النقابة، ثم يذهب بها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة، لختمها بختم النسر، وذلك تسهيلا على الصحفيين من كافة المحافظات.

ويستلم إسلام محمود، مسؤول لجنة الخدمات بالنقابة، استمارات استخراج بطاقة الرقم القومي، تمهيدًا لختمها من الهيئة الوطنية للصحافة، فيما يخص الزملاء في الصحف القومية، أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فهو المعني بالصحف الخاصة والحزبية، وذلك بالدور الرابع بمبنى النقابة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عصرًا يوميًا.