إشادات جماهيرية بأداء أحمد داود مشهد وفاة جدته في «سوتس بالعربي»: وجعت قلوبنا

إشادات واسعة حصدها النجم أحمد داود عن أدائه لمشهد وفاة جدته، ضمن أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل «سوتس بالعربي»، المشارك في السباق الرمضاني الحالي.

وتركزت الإشادات، على توحد داود مع شخصية «آدم منصور»، حين علمه بنبأ وفاة جدته الذي وقع عليه كالصاعقة، خاصة أنه بدأ تنفيذ مخططه لإسعادها بشراء شقة لها بجوار مكتب المحاماة الذي يعمل فيه، لكنها لم تسعد بتلك اللخظة، بعد أن فاضت روحها إلى بارئها بشكل مفاجيء.

إشادات كبيرة بأداء أحمد داود

«دموعك حقيقية ووجعت قلبنا».. هكذا غردت إحدى المتابعات للمسلسل، مبدية تأثرها بأداء داود للمشهد، وانهماره من البكاء حزنا على وفاة جدته، فيما علق آخر بقوله: «سوتس بالعربي واحد من أحلى مسلسلات رمضان».

وما زال أحمد داود يصور مشاهده في مسلسل «سوتس بالعربي» إلى الآن، إذ من المقرر الانتهاء من تصويره كاملا خلال الأيام القليلة المقبلة.

أحمد داود: آدم شخصية مليئة بالتفاصيل

وأعرب أحمد داود عن سعادته البالغة، إزاء الأصداء الإيجابية التي تلقاها عن المسلسل بشكل عام، وشخصية «آدم» بشكل خاص، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه استمتع بتجسيده لهذه الشخصية لاختلافها عن سابق أدواره، كونها شخصية ثرية مليئة بالتفاصيل، التي حفزته كممثل على تقديمها.

وأشاد داود، بأجواء التصوير التي يغلب عليها الحب والتعاون بين أسرة المسلسل، وهي الحالة التي انعكست بالتبعية علي الشاشة.

ويشارك في بطولة «سوتس بالعربي»، آسر ياسين، ريم مصطفي، صبا مبارك، تارا عماد وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الذي يحمل الاسم نفسه، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج عصام عبدالحميد.