مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة .. ريم مصطفي تعود مجددا إلى آسر ياسين

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي أسر ياسين وأحمد داود، التى تذاع الآن عبر شاشة قناة cbc، كثيرا من المفاجآت، وهنا تعرف على ملخص أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 22.

حيث أن مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 22 شهد إحياء المحامي زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، لذكرى وفاة والده والذي تذكرها خلال الأحداث، وأنه كان على علاقة قوية به، وفي يوم أتت كاميليا التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفي لتخبره بوفاة والده مما أدى إلى انهياره.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 22

وحاولت فريدة المسيرى التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك مواساة زين في ذكرى إحياء وفاة والده فذهبت، إليه وأخبرته أنها متواجدة فى المكتب إذا احتاج إليها فشكرها وأخبرها أنه سيخبر كاميليا بالعودة إلى المكتب مجددا، بعدما طردتها فريدة بسبب تسببها في أزمة لزين ولم تعترض فريدة.

أما على الجانب الآخر، فعلم شريف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى درويش ببحث أدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود وراءه، وظن أن فريدة هي من كلفته، وذهب إليها ولكنها أخبرته أنها لا تعلم شيئا.