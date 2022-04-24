ينتظر الجمهور اليوم الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داوود لمتابعة تطور الأحداث بين أبطال العمل الفني، وفيما يلي، مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 23 والقنوات الناقلة.

وتشغل مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 23 والقنوات الناقلة، كثير من المتابعين لمعرفة تفاصيل عودة الفنانة ريم مصطفي للأحداث مجددًا.

مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 23 والقنوات الناقلة

وسيتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً حصريًا على شاشة قناة «cbc» وسيكون هناك موعدين لإعادة الحلقة، الإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق بعد منتصف الليل وعن موعد الإعادة الثانية فستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.

أحداث مسلسل سوتس الحلقة 22

وشهدت الحلقة الماضية من المسلسل، مفاجآت كثيرة، ومنها قرار المحامى زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، بعودة «كاميليا» التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى إلى مكتب المحاماة بعد أن طردتها «فريدة» التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك.