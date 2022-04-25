السيطرة على 6 حرائق «كاوتشوك» في بورسعيد.. احتفالا بليلة شم النسيم

سيطر رجال الإطفاء والحماية المدنية في بورسعيد، على 6 حرائق فى أماكن متفرقة بمدينة بورفؤاد وحي الضواحي بالمحافظة، التى نتجت عن إشعال الكاوتشوك، وهي عادة خاطئة، ما زال يمارسها بعض المواطنين من أهالي بورسعيد في الاحتفال بليلة شم النسيم.

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد باندلاع 6 حرائق فى الشوارع بمناطق مختلفة فى مدينة بورفؤاد، وحي الضواحي بجوار المستشفى البيطري ببورسعيد.

حملات مكثفة للتصدي لحرائق شم النسيم

أوضح مصدر أمنى مسؤول أن أحياء بورسعيد شهدت حملات مكثفة أمنية وإنتشار لسيارات الإطفاء والحماية المدنية للتصدي لحرائق شم النسيم التى مازال يمارسها البعض كسلوك خاطىء فى الإحتفال بليلة أعياد الربيع والتى تختص بها محافظة بورسعيد.

وأكد المصدر، أنه يجري ملاحقة أي مواطن يشعل النيران فى الكاوتشوك أو القمامة، أو مواد تساعد على الاشتعال فى ليلة شم النسيم.

وأهاب المصدر أهالي بورسعيد، بمنع إشعال الحرائق خاصة وأنها تشكل خطورة على المحافظة، التى ينتشر بها الغاز الطبيعي.

أهالي بورسعيد توارثوا عادة حرق اللمبي

يذكر أن عادة إشعال الحرائق، توارثها أهالي بورسعيد منذ مطلع القرن العشرين، ومقاومة الاحتلال بحرق «اللنبي» وهو تحريف لاسم اللورد «أدموند اللنبي»، الذي نفى الزعيم سعد زغلول إلى خارج مصر، عبر ميناء بورسعيد، وحاول الإهالي التصدي له، وحدثت اشتباكات مع جنود الاحتلال وعاد أهالي بورسعيد إلى منازلهم، بعد أن فشلوا فى قتل اللنبي وصنعوا دمية على هيئة اللورد الإنجليزي المحتل، وحرقوها وذلك بالتزامن مع ليلة شم النسيم.