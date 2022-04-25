بشعر أشقر وسيجار.. محمد عادل إمام يروج لفيلم «عمهم»

روج الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» لفيلمه الجديد «عمهم»، لافتا إلى أنه لن يلحق بموسم عيد الفطر المبارك، إذ أعلن طرحه خلال الموسم الصيفي المقبل.

ونشر «إمام»، صورة جديدة من كواليس تصوير الفيلم، ظهر خلالها بشعر أصفر، يرتدي نظارة شمس، ويمسك بيده سيجار، وعلق عليها قائلا: «عمهم.. صيف 2022 إن شاء الله».

محمد إمام يكشف عن أولى صورة من فيلم «عمهم»

وفي فبراير الماضي، كشف الفنان محمد إمام عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن الصورة الأولى من فيلم «عمهم».

وعلّق محمد إمام على الصورة قائلا: «أول صورة من فيلم عمهم، لسه مخلص مشهد أكشن بقالي 3 أيام بصور فيه.. كان نفسي من زمان أعملكم مشهد زي ده.. استنوا عمهم قريباً إن شاء الله، محمد إمام».

مسلسل النمر

يذكر أن محمد إمام شارك في السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل «النمر»، والذي حقق نجاحا كبيرا واشادات الجمهور والنقادوتصدر المسلسل بعدد التريند بعدد من المشاهد وذلك في مصر والدول العربية والإمارات ولبنان والأردن، وشاركة في بطولة المسلسل وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الصاغة والمشاكل والصراعات التي تدور داخل الصناعة بين التجار.