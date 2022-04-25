عاجل.. قصف إسرائيلي على أهداف في لبنان

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، أهداف في لبنان بعد سقوط صاروخا تم إطلاقه من جنوبي لبنان، وسقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة «شلومي» شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد، إن صاروخا واحدا أطلق من جنوبي لبنان وسقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة «شلومي» شمال إسرائيل، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى عدم وجود إنذار مسبق، كما لم يتم إطلاق صفارات الإنذار، موضحة أن الصواريخ سقطت في البحر، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

رئيس مجلس مستوطنة شلومي: 3 صواريخ أُطلقت من لبنان

وفي وقت سابق، أشار رئيس المجلس المحلي لمستوطنة شلومي، أشار لـ القناة 13 الإسرائيلية، إلى أن 3 صواريخ أُطلقت من لبنان، دون وقوع إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدم تفعيل تفعيل منظومة الإنذار في المنطقة، جراء سقوط صاروخ تم إطلاقه من لبنان، وسقط في منطقة مفتوحة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن صاروخا «جراد»تم إطلاقه من منطقة «رأس العين القليلة» جنوب مدينة «صور» الواقعة على «البحر المتوسط» تجاه إسرائيل.

الصاروخ يسقط قرب «مستوطنة شلومي» الإسرائيلية

وأشارت قناة «العربية» الإخبارية، من جانبها، إلى أن الصاروخ سقط قرب «مستوطنة شلومي» الإسرائيلية، فيما أوضح متحدث باسم «شلومي»، أن صاروخين أطلقا من لبنان.

وقالت وسائل إعلام إن المنطقة التي تم إطلاق الصاروخين منها تنتشر فيها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، المعروفة باسم «اليونيفيل».

وكانت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أشارت في وقت سابق، إلى سماع دوي انفجارات شمال إسرائيل، مضيفة أن السكان أبلغوا عن وقوع انفجارات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، اوضحت في وقت سابق، أن ما حدث يبدو أنه محاولة تضامن من جانب فصائل فلسطينية، في وجه اعتداءات «تل أبيب» على الفلسطينيين.

بدوره، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواصلة إغلاق حاجز بيت حانون «إيريز» حتى إشعار آخر. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أعلن في وقت سابق، أنه أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول التطورات في القدس المحتلة، مفاوضات إيران النووية، وأوضح مكتب بينيت، في بيان، إن الأخير قبل دعوة المسؤول الإسرائيلي، لزيارة «تل أبيب»، وأعلن أنه يعتزم إجراء زيارة خلال الأشهر القريبة المقبلة.

بايدن لن يسمح برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

وأشار بينيت، إلى أن بايدن، الذي تعتبره «تل أبيب» صديقا حقيقيا لإسرائيل، لن يسمح برفع «الحرس الثوري الإيراني» من قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي سياق آخر، ثمن رئيس «البرلمان العربي» عادل بن عبدالرحمن العسومي، مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقاهرة، وجمع قادة مصر والأردن والإمارات، مؤكداً أن الاجتماع الاستثنائي في أهميته وتوقيته، يُجسد مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، ويمثل خطوة محورية تعزز التضامن العربي ومسيرة العمل العربي المشترك.

وأشاد العسومي في بيان، بجهود قادة الدول الثلاث من أجل استعادة التهدئة في القدس المحتلة، ووقف التصعيد بكافة أشكاله، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية«واس».

وقال ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، عقب القمة الثلاثية التي عقدت بالقاهرة، بحضور قادة مصر والإمارات والأردن، إن التنسيق العربي في مسائل الأمن والاستقرار أساس نجاح المنطقة، مؤكدا أن بلاده مستمرة في جهودها لتعزيز التعاون العربي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.