«الاحتلال الإسرائيلي»: لبنان أطلق قذيفة.. وسقطت في منطقة مفتوحة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان تجاه الأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قذيفة أطلقت من لبنان، وسقطت في منطقة مفتوحة.

جيش الاحتلال يحقق بشأن إطلاق صواريخ من لبنان

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية، أن الجيش يحقق بشأن إطلاق صواريخ من لبنان

وأفادت قناة العربية قبل قليل، بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة شلومي الإسرائيلية، فيما أوضح إعلام لبناني، بإطلاق صاروخ «جراد»، من منطقة بجنوب مدينة صور تجاه إسرائيل.