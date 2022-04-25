إصابة شخصين نتيجة حادث بنفق الثلاثيني في الإسماعيلية

أصيب شخصين بجروح مختلفة، جراء انقلاب سيارة ملاكي في نفق الثلاثيني في الإسماعيلية، نقلا إثره إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب السيارة ملاكي، تحمل لوحات رقم «ط هـ ن 5979» داخل نفق الثلاثيني بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

انتقال سيارات الإسعاف

دفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بأربع سيارات اسعاف نقلت المصابين الي مجمع الاسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر، إن أحد المصابين شاب في العشرينيات من العمر قائد السيارة وأصيب بإصابات خطيرة وفي حالة حرجة وجاري إجراء الطوارئ اللازمة له.

استدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب

وأشارت المصادر الطبية إلي أنه تم استدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب الي قسم الطوارئ في المستشفي لفحص الحالة.

وقالت المصادر إن الشاب مصاب باشتباه ارتجاج في المخ وكسور مختلفة في أنحاء الجسم وكسور في الفقرات العنقية وحالته غير مستقرة.

مصرع 3 وإصابة 11 في حادث علي طريق فايد

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين مساء أمس الاحد جراء انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي قرب مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية.

وقالت المصادر الأمنية أن الحادث أسفر عن وفاة كلا من عبدالرحمن بخيت احمد 20 سنة وفاطمة السيد عوض الله 40 سنة ربة منزل ونجلاء احمد محمد علي 50 سنة مدير عام باحدي المصالح الحكومية وجميعهم مقيمين السويس.