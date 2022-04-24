روسيا تنشر صواريخ «إسكندر - إم» البالسيتة على حدودها مع أوكرانيا

حالة من القلق سادت في الفترة الأخيرة على خلفية قيام القوات الروسية بنشر قاذفات صواريخ «إسكندر- إم» على مسافة 60 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان لها اليوم، إن «موسكو» نشرت قاذفات صواريخ من نوعية «إسكندر-إم» المتنقلة على بعد 60 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية، بحسب ما تداولته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

زيادة القوات شمال أوكرانيا

وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية أنَّ موسكو لم تكتف عند هذا الحد، وإنما قامت أيضاً بزيادة قواتها في منطقة بيلغورود، إذ تولت حشد ونقل وحدات إضافية أخرى بالإضافة إلى الوحدات والمعدات الموجودة سابقاً.

وتعد مدينة بيلغورود، إحدى المدن الروسية، الواقعة على شمالي الحدود مع الدولة الأوكرانية.

وتابعت وزارة الدفاع الأوكرانية أنَّه وفقاً للمعلومات المتاحة حتى الآن فإنه لم يتبين السبب الأساسي وراء قيام وزارة الدفاع الروسية بنشر هذه النوعية من الصواريخ على حدودها.

نشر صواريخ بالسيتة ثنائية التوجه

ووفقاً لعدد من الخبراء العسكريين، فإن صاروخ « إسكندر- إم»، يعد من أنظمة الصواريخ الباليستية المتحركة، كما أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» أطلق عليه «إس.إس-26 ستون» محل صاروخ سكود السوفيتي.

ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» عربية فإن هذا الصاروخ ثنائية التوجيه ويصل مداها إلى 500 كيلومتر، كما أنها يمكن أن تحمل رؤوساً حربية نووية أو رؤوسا ًخربية تقليدية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة الماضية رغبتها في السيطرة على جنوب أوكرانيا بالكامل، وهو ما علقت عليه «كييف» بأن المؤشرات الميدانية تشير إلى أن الهدف من العملية العسكرية ليس كما ادعت «موسكو» نزع السلاح من أوكرانيا وتخليصها من النازيين الجدد، واصفة العملية العسكرية التي تُشن ضدها ودخلت يومها الـ60 اليوم بأنَّها حرب عدوانية وغير مبررة في الوقت ذاته.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن من قبل أنَّه لا يوجد إطار زمني للعملية العسكرية في روسيا وأنها سوف تنتهي بمجرد الانتهاء من تحقيق أهدافها.