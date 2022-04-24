حرب روسيا وأوكرانيا.. 5.2 مليون فروا من الدمار منذ بداية المعارك

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، إن عدد الأوكرانيين الذين فروا من البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي أي منذ نحو شهرين من الحرب، في وقت من المتوقع عقد لقاء دولي موسع الأسبوع المقبل دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية لبحث مساعدة كييف، ستكون أغلبية الحضور فيه دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وتأتي أحدث الأرقام في الوقت الذي يحتفل فيه الأوكرانيون بعيد الفصح الأرثوذكسي اليوم، وذلك في وقت تواجه فيه كييف تداعيات كبيرة جراء الحرب الروسية.

حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل فرار الأوكرانيين وأهم الأرقام

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية، إن الرقم الإجمالي البالغ 5186744 يمثل زيادة قدرها 23058 عن بيانات يوم أمس السبت.

وقد غادر أكثر من 1151000 أوكراني خلال شهر أبريل حتى الآن، مقارنة بـ 3.4 مليون في شهر مارس وحده.

وبالإضافة إلى أرقام اللاجئين، تقدر المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة (IOM) أن أكثر من 7.7 مليون شخص قد نزحوا داخل أوكرانيا.

واضطر ما يقرب من ثلثي الأطفال الأوكرانيين إلى الفرار من منازلهم، بمن فيهم أولئك الذين بقوا في البلاد.

سقوط قذيفة أوكرانية على الأراضي الروسية

وفي سياق تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الصينية سقوط قذيفة أطلقت من أراضي أوكرانيا لتسقط في إحدى قرى مقاطعة بيلجورود غرب روسيا.

وأكدت موسكو أن القذيفة لم تسبب أية أضرار أو ضحايا بشرية، وأن الوضع هاديء داخل القرية التي سقطت فيها القذيفة، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

ومن المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل في ألمانيا بدعوة من وزارة الدفاع الأمريكية تناقش سبل مساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا، ويتوقع حضور 40 دولة به غالبيتها من حلف شمال الأطلسي «الناتو».