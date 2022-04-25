إحباط هجوم إلكتروني ..والإفراج عن 400 مليون إسترليني من ديون «لندن» لإيران

شهدت إيران، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث هامة، منها إعلان السلطات، إحباط هجوم سيبراني «إلكتروني»، قبل استهدافه البنى التحتية، فيما زعم «الحرس الثوري»، امتلاكه أكبر قوة صاروخية في منطقة غرب آسيا.

وأعلنت السلطات الإٍيرانية، تمكنها من إحباط هجوم سيبراني قبل استهدافه البنى التحتية خلال الأيام الأخيرة، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن مصدر الهجوم كان من عناوين بروتوكولات الإنترنت في الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا.

وأوضح مصدر في مركز «حماية فضاء الإنتاج»، التابع لـ الرئاسة الإيرانية، إن قراصنة معلوماتية، خططوا لاستغلال ثغرة أمنية في إحدى المنظومات ذات الاستخدام الكثير لدى المؤسسات الحكومية وسرقة بياناتها.

«الحرس الثوري» يزعم: نمتلك أقوى طائرات مسيرة في منطقة غرب آسيا

وزعم «الحرس الثوري الإيراني»، من جانبه، امتلاكه أكبر قوة صاروخية وأقوى طائرات مسيرة في منطقة غرب آسيا، مؤكدا أن هذه القوة لا يمكن أن تتوقف، لأنها محلية بامتياز وقائمة على الطاقات الوطنية.

وفي وقت سابق، أطلق «الحرس الثوري»، مناورات عسكرية جنوبي البلاد، لمحاكاة إحدى أحدث الخطط الهجومية في الحروب، وسط مخاوف من هجمات إسرائيلية.

«طهران»: برنامج بلادنا النووي لم تكن له توجهات عسكرية قط

ونفى مصدر إيراني مطلع لوكالة «نور نيوز»، تصريحات برلماني سابق يدعى «علي مطهري»، حول نية بلاده في السنوات الأولى من البرنامج النووي حيازة السلاح النووي، وقال المصدر، إن برنامج بلاده النووي السلمي لم تكن له توجهات عسكرية قط.

وأكد المتحدث باسم لجنة «الأمن القومي»، في البرلمان، محمود مشكيني، عدم تحويل الديون التي استعادتها بلاده من «لندن»، قبل أسابيع، إلى المصارف الإيرانية، مضيفا أن تلك الأموال لا تزال في البنوك العمانية حتى الآن.

وأشار «مشكيني»، إلى الإفراج عن 400 مليون جنيه إسترليني من ديون بريطانيا لبلاده، وأفرج عنها من المصدر.