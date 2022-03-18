«وول ستريت جورنال»: طهران تنشئ نظاما سريا للتغلب على عقوبات واشنطن

كشف مسؤولون غربيون، عن محاولات إيران لإنشاء نظاما مصرفيا سريا، من أجل التغلب على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وفقا لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وأكدت الصحيفة، أن إيران تسعى بذلك النظام المصرفي، للتغلب على تلك العقوبات، من خلال التجارة المحظورة دوليا، التي تتعامل خلالها مع عشرات المليارات من الدولارات سنويا، وفقا للدبلوماسيين، والوثائق التي تحصلت عليها الصحيفة.

طهر تتمكن من التعلب على ضغوط إدارة بايدن

وبحسب الصحيفة، فإن ذلك النظام يتضمن عدة حسابات في بعض البنوك التجارية الأجنبية، وبعض الشركات الوكيلة المسجلة في الخارج، إلى جانب تلك الشركات التي تدعم التجارة المحظورة، مشيرة إلى أن ذلك مكن طهران من التغلب على ضغوط إدارة بايدن.

كما أكدت الصحيفة، أن ذلك النظام المصرفي، مكن طهران من الاستمرار في تطوير برنامجها النووي، متجاهلة جميع المفاوضات الدولية، وأنه مكنها ايضا من تحمل ذلك الحصار ومنحها نفوذ وقوة خلال المحادثات النووية.

واشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت في 2020 عدة عقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والمالية في طهران، وذلك على خلفية رفض طهران الاستمرار في المحادثات النووية مع واشنطن، ما اضطر الأخيرة للخروج من الاتفاق النووي، وفرض مزيد من العقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل معها، إلا أن الرئيس بايدن، أعلن في 2022 عودة بلاده مجددا لذلك الاتفاق، وفقا لما نشرته وكالة «فرانس 24».

وأكد بايدن، عن عودة بلاده للاتفاق مجددا، والعمل باعفاءات تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاكرة في المشاريع النووية الإيرانية من العقوبات الأمريكية، وهو ما رأته طهران في حينها أنه أمر جيد ولكنه غير كافِ.

وتجاوزت العقوبات المفروضة حينها على طهران الـ5 ألاف عقوبة اقتصادية، وهو الرقم الذي لم تسبقها خلاله أي دولة أخرى سوى روسيا، عقب عمليتها العسكرية الأخيرة على أوكرانيا، وفقا لتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.