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أخصائي تغذية يحذر من خطورة «حواوشي الشوارع» والفسيخ والرنجة في الأعياد

كتب:

أحمد عبد اللطيف
08:42 ص | الإثنين 25 أبريل 2022
الحواوشي

الحواوشي

حذّر الدكتور محمد سامي أخصائي التغذية بالمعهد القومي للبحوث، من سندوتشات «التيك أواي»، وأكل الرنجة والفسيخ مجهولة المصدر، خلال عيد القيامة بالإضافة إلى عيد الفطر المبارك، ويحتفل المصريون بالأعياد في بعض المناطق بتناول الفسيخ والرنجة و«سندوتشات التيك أواي والحواوشي والكبدة».

سندوتشات التيك أواي

وأوضح الدكتور محمد سامي في تصريحاته لـ«الوطن»، أن جميع سندوتشات التيك أواي إذا لم تتناولها من محلات متخصصة ومعروف عنها السمعة الطيبة في صناعة الوجبات السريعة لا تتناولها، لافتا إلى أنها تكون لحوم مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

وأشار أخصائي التغذية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأجهزة الأمنية شنت حملات بالتنسيق مع مفتشي الصحة بالقاهرة الكبرى قبل أعياد القيامة وشم النسيم ومع حلول النصف من رمضان، تم تحرير عشرات القضايا وضبط كميات من للحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر وتم إعدامها .

لحوم مجهولة المصدر

وفي نفس السياق، حذر الدكتور محمد سامي أخصائي التغذية من تناول الفسيخ والرنجة في الصيام لأنها تسبب الإصابة بألم المعدة ومن الممكن أن تسبب في الإصابة بالتسمم، وكشف أخصائي التغذية فى تصريحاته لـ«الوطن»، عن طريقة معرفة الرنجة والفسيخ الفاسد قبل تناولها من خلال تقطيعه ومشاهدة لون اللحم فإذا تغير من اللون الأحمر الزاهي إلى لون أحمر بني أو أجزاء زرقاء أو سوداء تؤشر إلى فساد الفسيخ بالإضافة إلى تفتت الفسيخ وتسرب السوائل منها بالإضافة الى الرائحة ويجب أن يتأكد المشتري من ختم تاريخ الصلاحية الذي يوجد على سمكة الرنجة.

يذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة شنت حملات مكبرة قبل أعياد شم النسيم والقيامة وضبطت كميات من اللحوم مجهولة المصدر وأسماك الرنجة والفسيخ، وتحررت المحاضر وأخطرت النيابات المختصة .

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