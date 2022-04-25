الأسايطة يتناولون سحور شم النسيم على الكورنيش.. عادة سنوية حتى في رمضان

أطلت شمس شم النسيم اليوم هذا العام في نهار رمضان والناس صيام ورغم صيام المواطنين إلا أنهم عزموا على الاحتفال به وأن يكون يوم فرحة.

ورغم أن احتفال هذا العام جاء مختلفا عن السنوات السابقة، حيث استقبل أغلب الأسايطة عيد الربيع في منازلهم دون الخروج كالعادة مبكرا في جماعات مع أسرهم إلى الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل وشواطئ المدن الساحلية وهو التقليد المميز لهذا اليوم إلا أن بعضهم لم يخالف العادات المتبعة في هذا اليوم وتناولوا السحور على كورنيش النيل إحتفالا بعيد شم النسيم حاملين بعض الأطعمة منها الملانة والترمس غير أنهم لم يتناولوا الملوحة والرنجة كعادتهم في هذا اليوم خشية من العطش أثناء الصيام.

عبد الكريم: عادة سنوية نحرص عليها حتى في رمضان

يقول محمد عبد الكريم أنه على الرغم من قدوم شم النسيم هذا العام فى رمضان إلا أنه فضّل أن يأخذ أفراد أسرته ويخرج فى منتصف الليل كعادتهم فى شم النسيم لإستنشاق هواء عيد الربيع وتناول السحور فى أحد النوادى وبالتالى لم يغير عادته التى إعتاد عليها كل عام فى هذا اليوم، مشيرا إلى أن الإختلاف الوحيد هو أنهم لم يأكلوا الرنجة والملوحة والفسيخ هذا العام خشية من العطش ولكن ربما نتناولها على الفطار

تقطيع البصل عادة أهالي أسيوط في شم النسيم

ولا تختلف عادات وطقوس أهالى محافظة أسيوط في الاحتفال بعيد شم النسيم عن غيرها من محافظات مصر حيث يخرج الأهالى في الصباح الباكر للاحتفال بشم النسيم وسط الحدائق والمتنزهات وعلي ضفاف النيل حاملين معهم الاكلات المكونة من الرنجة والفسيخ والبصل الأخضر والبيض الملون اضافة الي الترمس والملانة.

وتتميز محافظة اسيوط بالعديد من الطقوس الاحتفالية التي مازلت تمارس منذ مئات السنين اهمها تجهيز ولائم الأسماك المملحة التي تشتهر بها المحافظة مع وجود الملانة «الحمص الاخضر» ويكون الحلو ثمار النبق.

وتجتمع العائلات في شكل حلقات في المنازل وخارجها حيث تفترش الاسر الحدائق والمتنزهات وهم يحملون الاكلة الرسمية معها يأكلونها في ظهر شم النسيم في جو من السعادة والمرح. ومن الطقوس التى تحرص عليها ربات البيوت ضمن احتفالات شم النسيم في الصباح الباكر هى تقطيع كمية من البصل وتضعه أمام المنزل وتسكب عليه كمية من المياهـ ‪ ليكون هذا إعلانا عن بدء احتفالات الأسرة بشم النسيم، ، اعتقادًا منهم أن هذه الطقوس تبعد الأرواح الشريرة.

شم النسيم موعد لانطلاق الحياة وحصاد القمح وزيادة الخير

ويقول عصام راشد ان من مدينة أسيوط أن عيد شم النسيم يعد موعد لانطلاق الحياة وحصاد محصول القمح وزيادة الخير في ربوع الدولة المصرية وهو ايضا موعد رسمي لبدء فصل الربيع وتخفيف الملابس الثقيل

الإحتفال بشم النسيم عادة موروثة عن الأجداد

ويضيف محمود عبد الكريم أنهم أعتادوا منذ سنوات عديدة على الإحتفال بشم النسيم بتلوين البيض المسلوق بكافة الألوان المبهجة والجلوس في الحدائق والمتنزهات لأكل الملوحة والفسيخ والبصل، مشيرا إلى أنه لايخلو منزل في المحافظة من هذه الطقوس التي اعتادوا عليها وتوارثوها من الأجداد