البحوث الفلكية: شم النسيم 2023 يتزامن مع رمضان المقبل

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قليل، بأن شم النسيم 2023 يأتي أيضا في شهر رمضان المبارك المقبل، مثلما حدث هذا العام.

شم النسيم المقبل يأتي في 17 أبريل

قال الدكتور ياسر عبدالهادي، أستاذ بمعمل بحوث الشمس، إن يوم شم النسيم الذي يحين موعده هذه السنة، اليوم إن شاء الله، يأتي هذه السنة والسنة المقبلة إن شاء الله في رمضان، حيث أن موعده هذه السنة هو يوم الاثنين 25 إبريل 2022م بينما يحين السنة القادمة يوم الاثنين 17 إبريل 2023م.

شم النسيم يأتي في دورة الشمس مرتين فقط

وأضاف ياسر عبدالهادي، بحسب الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه نظراً لارتباط تحديد هذا اليوم بكلٍّ من دورتي الشمس والقمر اللتين تتباينان فيما بينهما ومع دورة أيام الأسبوع فإنه لن يأتي شم النسيم في هذه الدورة الشمسية القمرية سوى مرتين فقط في رمضان، ويكون موعده عام 2024م يوم الاثنين 6 مايو.

شم النسيم لن يأتي في رمضان 2024 لهذا السبب

وتابع: «لو كانت دورته منتظمة فقط مع الشمس لشهدنا قدومه لسنة ثالثة في رمضان، لكنها تقضي بأن يتحرك فقط بين يومي 5 إبريل و6 مايو من التقويم الميلادي الجريجوري».