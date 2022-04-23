محمود البزاوي: مسلسل جزيرة غمام اتكتب بأسلوب الملحمي وواقعية سحرية

قال الفنان محمود البزاوي، إنّ مسلسل «جزيرة غمام» مكتوب من جانب الكاتب عبدالرحيم كمال بطريقة الإسلوب الملحمي، فهو يجيد الكتابة الملحمية بشكل كبير وهو يجيد الواقعية السحرية بشكل جيد جدًا، موضحًا «الشر اللي في المسلسل ليه إيقاعه وروحه، فهناك دهشة بالعمل بالنسبة للممثلين، وهذه الدهشة بالعمل وصلت للمشاهدين، وأصبح المسلسل تريندا على منصّات التواصل الاجتماعي، والجميع يتابع أحداث المسلسل والصراع بين الخير والشر والجميع يترقب من سيكون له الغلبة بالنهاية، لكن على الجميع أن يتابع ويترقب الأحداث».

البزاوي: «استنوا يمكن الحاج بطلان يطلع مش بطلان»

وأضاف البزاوي، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، موجهًا حديثه للمشاهدين ومتابعي المسلسل قائلا: «استنوا يمكن الحاج بطلان يطلع مش بطلان»، مفسرًا التناغم الكبير بين الشخصية التي يجسدها، وهي شخصية «الشيخ بطلان»، والحاج «عجمي» التي يجسدها الفنان رياض الخولي: «في دم بيركب على دم وبحسه وبحس كلامه وبيسمع معايا وردوده بيحسسني إنه سامعني كويس أوي وده موجود في كذا فنان، الكمياء موجودة في وسطنا بين فريق عمل المسلسل».

تصوير مشاهد مسلسل جزيرة غمام يستغرق وقتا كبيرا

وتطرق البزاوي للحديث عن الصعوبات التي واجهت فريق عمل مسلسل جزيرة غمام خلال فترات التصوير، موضحا أن التصوير يستغرق وقتا كبيرا، ولكن هذا الأمر هين ومقبول في مقابل النتيجة وردود الأفعال على المسلسل.

أهم عنصر في الدراما التلفزيونية هو الحدوتة

وأكد البزاوي أنّ أهم عنصر في الدراما التلفزيونية هو عنصر الحدوتة، ويليه عنصر التمثيل، فهذان العنصران في حال تحققهما سيكونان بوابات للنجاح، مثل العديد من الأعمال الفنية مثل مسلسل «الحلمية»، مسلسل «الشهد والدموع»، ومسلسل «الهجان»، وأعمال فنية كثيرة جدًا يتذكرها المشاهد ككقصة وتمثيل.