طارق لطفي يكشف كواليس اختياره ملابس شخصية «خلدون» في جزيرة غمام

كشف الفنان طارق لطفي عن كواليس اختياره ملابس شخصية «خلدون» في مسلسل جزيرة غمام ، الذي يعرض حاليا بالسباق الرمضاني الجاري، وحصل على إشادات من الجمهور والنقاد على أدائه.

طارق لطفي يتحدث عن اختيار ملابس خلدون

وقال طارق لطفي في تصريح لـ «الوطن»: «وقفت علي تفاصيل الشخصية مع المخرج حسين المنباوي، والشركة المنتجة وفرت باحثا تحدث مع الممثلين عن الغجر ومعاملتهم والمصطلحات الخاصة بهم، حتى تم نسج عالم آخر تدربت من خلاله علي الشخصيات، وتم اختيار الشكل والملابس».

وعن اختيار الملابس وارتداء «بالطو» علي الجلباب قال طارق لطفي: «كان الأمر بالتشاور بيني وبين المخرج حسين المنباوي، وفي البداية اقترح ارتداء بالطو علي الجلباب».

وأضاف، «بذلنا مجهود كبير من أجل البحث عن «بالطو» قديم، ثم وضعنا عليه بعض الأشياء الملفتة للنظر، وقطعت جزء منه كي يكون طائرمع الهواء، ويتناسب مع الشخصية» .

طارق لطفي ينتهي من تصوير في مسلسل جزيرة غمام

انتهى الفنان طارق لطفي من تصوير دوره في مسلسل جزيرة غمام، وسافر إلى أمريكا من أجل الحصول على قسط من الراحة، حيث أن التصوير استغرق عدة شهور، من أجل الانتهاء وتسليم الحلقات إلى القناة العارضة.

وتعرض الحلقة الـ22 من مسلسل جزيرة غمام، الليلة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، كما يُعاد عرضه على قناة الحياة في تمام الساعة 2:15 صباحًا، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.