مجلس «الصحفيين» ينتخب أيمن عبد المجيد سكرتير عام النقابة خلفا لـ«شبانة»

انتخب مجلس نقابة الصحفيين، بالإجماع، أيمن عبدالمجيد سكرتيرًا عامًا للنقابة، خلفًا لمحمد شبانة السكرتير العام السابق، وعضو مجلس الشيوخ، والذي قدم استقالته تنفيذا لحكم قضائي لعدم الجمع بين منصبه النقابي وعضويته في الشيوخ، وتم تكليف محمد يحيى بمنصب القائم بأعمال سكرتير عام النقابة قبل أن يختار المجلس أيمن عبد المجيد خلال اجتماعه أمس.

سكرتير عام الصحفيين

وقال أيمن عبد المجيد سكرتير عام الصحفيين الجديد في بيان إنه بذلك يكون السكرتير العام رقم 20 في تاريخ النقابة: «بعد أن حقق نجاحات كبيرة في رئاسته لجنة تطوير المهنة والتدريب، دورة 2017، ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية في أزمة جائحة كورونا، التي أعجزت دولًا عظمى، وأحدث تطويرًا كبيرًا في مشروع العلاج» بحسب تعبيره.

وتابع «عبدالمجيد»: «أتوجه بجزيل الشكر لزملائي نقيبًا وأعضاء المجلس- لا أستثني منهم أحدًا- الذين صوتوا بالإجماع لاختياري سكرتيرًا عامًا لنقابة الصحفيين، تلك المسؤولية التي تحمل أمانتها قامات مهنية ونقابية كبيرة، بداية من حافظ محمود باشا، أول سكرتير عام لنقابة الصحفيين ديسمبر 1941، مرورًا بالأساتذة العظماء: مصطفى القشاشي، وصبري أبوالمجد وعلي حمدي الجمال، وإبراهيم البعثي، وصلاح الدين حافظ، وحسن الشرقاوي، وجلال عارف وفليب جلاب وأمينة شفيق، وعلي هاشم وحاتم زكريا، وصولًا للمجالس المعاصرة، الأساتذة يحيى قلاش وجمال عبدالرحيم ومحمد شبانة، كل الشكر للزملاء».

وأضاف عبدالمجيد: «من حُسن الطالع أن أُكلف بهذه الأمانة من الزملاء، في يوم ذكرى غالية علينا جميعًا، ذكرى النصر والعزة والكرامة، تحرير سيناء، لأصبح السكرتير العام رقم 20 في تاريخ النقابة، أسأل الله العون والتوفيق، لأن أكون عند حُسن ظن كل من يثق بي، ويعينني لتقديم أفضل مما يتوقعه الزملاء، للجمعية العمومية للصحفيين، والمهنة والعمل النقابي».

نقابة الصحفيين

ووجه سكرتير عام نقابة الصحفيين التهنئة لجيش وشعب مصر، بمناسبة عيد تحرير سيناء، ذكرى العزة والكرامة، وشعب مصر بمناسبة عيد القيامة واقتراب حلول عيد الفطر المُبارك.

وتولى سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئاسة لجنتي التدريب والتشريعات الصحفية، لمدة عامين، من 2017 حتى 2019، قبل أن يتولى رئاسة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بداية العام 2020 قبل جائحة كورونا وحتى أمس، ليتولى المهمة في توقيت شهد جائحة كورونا بجميع تحدياتها، مشيرا إلى أنه في عهد توليه تم إنهاء إنشاءات معهد التدريب وافتتاحه، وفي ظل جائحة كورونا التي أرقّت دولًا، نجح في إدارة الملف الصحي باحترافية، انعكست في تصويت الزملاء، في الانتخابات الأخيرة إبريل 2021، بحصوله على أعلى الأصوات.

ويشغل السكرتير العام الجديد، رئاسة تحرير بوابة روزاليوسف، والكتاب الذهبي، كما سبق انتخابه ثلاث دورات متتالية، عضوًا بمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، أحد أعرق المؤسسات الصحفية في مصر والوطن العربي.