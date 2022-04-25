«الأرصاد» توجه نصائح مهمة إلى المواطنين.. واستمرار الأجواء الربيعية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية، وتكثر فيه فرص سقوط الأمطار خاصة بمناطق جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تستمر التقلبات الجوية خلال هذا الأسبوع، حيث تستمر الأجواء الربيعية وتظل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية بمثل هذا الوقت من العام، موضحة أن درجات الحرارة خلال فترات الليل تشهد انخفاضًا ومازلنا لا نستشعر الأجواء الربيعية خلال فترات الليل.

الأجواء باردة خلال فترات الليل

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الأجواء باردة خلال فترات الليل، ناصحة المواطنين بتخفيف الملابس خلال فترات النهار، ولكن فترات الليل يجب ارتداء الملابس الخريفية والملابس الثقيلة نوعًا ما بعيدا عن الملابس التي نرتديها نهارًا.

القيادة بهدوء تام على الطرق وقت الشبورة

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المهم القيادة بهدوء تام على الطرق، خاصة في الأوقات التي يكثر فيها تكون الشبورة المائية، واتباع تعليمات رجال المرور خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ناصحة المواطنين بضرورة المتابعة الجيدة للنشرات الجوية دائما قبل الخروج من المنزل للتعامل مع الظروف الجوية المختلفة والمتقلبة هذه الفترة.

نشاط الرياح يكون بالمساء فقط

وحذرت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض لآشعة الشمس في الفترة من 12 ظهرًا حتى الساعة 2 مساءً أو 3 مساءً، موضحة أن نشاط الرياح يكون بالمساء فقط والساعات الأولى من الليل، غير مؤثر على حركة الملاحة البحرية والبحرين الأحمر والمتوسط، فالبحرين معتدلين ومؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.