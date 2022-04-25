الأرصاد: أجواء حارة نهارا مائلة للبرودة ليلا.. والقاهرة 31 درجة (فيديو)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، إذ أنَّه من المتوقع أن تظل الأجواء حارة على شمال البلاد نهارًا، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلًا على كل الأنحاء، موضحة أنَّه من المتوقع أن تتكون السحب نتيجة الحمل الحراري على مناطق من جنوب سيناء عند سانت كاترين وجنوب البلاد عند حلايب وشلاتين قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية اليوم ومن المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 31 17.

الإسكندرية 25 16.

وادي النطرون 30 16.

طنطا 30 17.

شبين الكوم 31 17.

دمنهور 29 16.

بلطيم 25 16.

مطروح 23 14.

السلوم 25 15.

سيوة 32 14.

بورسعيد 25 16.

دمياط 24 15.

الزقازيق 31 16.

المنصورة 31 15.

الإسماعيلية 32 15.

السويس 31 15.

العريش 25 15.

رفح 25 15.

رأس سدر 28 15.

نخل 29 11.

نويبع 30 20.

طابا 30 19.

كاترين 27 09.

الطور 27 18.

شرم الشيخ 30 21.

الغردقة 30 20.

مرسى علم 30 21.

الفيوم 32 15.

بني سويف 32 16.

المنيا 32 17.

أسيوط 33 16.

سوهاج 34 17.

قنا 35 19.

الأقصر 36 20.

أسوان 37 21.

إدفو 37 21.

أبو سمبل 37 21.

الوادي الجديد 35 16.

شلاتين 32 19.

أبو رماد 33 19.

حلايب 30 18.

رأس حدربة 30 19.