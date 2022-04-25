يحرص الصائمون على تناول الطعام والشراب فور سماع أذان المغرب امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر، لما فيه من خير كثير وثواب كبير، لذا يتابع كثيرون موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 24 رمضان في محافظة دمياط، كما يهتمون أيضًا بمتابعة مواقيت الصلوات الأخرى.

ويُؤذن لصلاة المغرب اليوم الاثنين الموافق 25 أبريل في تمام الساعة السادسة و28 دقيقة، حسب التوقيت المحلي للمحافظة، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إمساكية رمضان التي عممتها مديرية الأوقاف على جمع مساجد المحافظة.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 24 رمضان في محافظة دمياط

وحددت إمساكية شهر رمضان موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 24 رمضان في محافظة دمياط عند الساعة 6:28 مساءً، ليصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط اليوم إلى 15 ساعة و7 دقائق.

مواقيت الصلاة في دمياط الاثنين 24 رمضان

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الاثنين 24 رمضان في محافظة دمياط، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء والمتابعين على مدار الساعة.

- موعد أذان الظهر 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:28 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:53 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الاثنين 25 أبريل 2022

- موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:29 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:51 مساءً.