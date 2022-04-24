«تموين دمياط»: سحب عينات من الأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها

شن رجال الرقابة التموينية والطب البيطري بمحافظة دمياط حملات مكثفة على محلات بيع الفسيخ والرنجة بدمياط، وتم تحرير 20 محضر سحب عينات فسيخ وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتحليل والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

سحب عيانات من الفسيخ

أكد المحاسب على الغزاوى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، أنه تم تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات، لسحب عينات من الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة لعمل التحاليل بمعمل السموم التابع للمعامل المركزية، لمديرية الشئون الصحية، للتأكد من صلاحيتها، حفاظا على صحة المواطنين في أعياد الربيع.

وقال الغزاوي، لـ«الوطن» إنه تم التنسيق مع مباحث التموين، وأغذية مراقبة المدينة التابعة، لمديرية الشئون الصحية، لمتابعة الأسواق والمحال التجارية والباعة الجائلين، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق.

وأشار وكيل وزارة التموين في دمياط أنه تم تحرير 64 محضر تمويني عبارة عن 3 محاضر عدم إعلان أسعار إسطوانات الغاز برأس البر، و3 محاضر عدم إعلان عن السعر، مناديب توزيع، و3 محاضر بيع أزيد من السعر المقرر سكر، والتحفظ على 60 كيلو سكر، ومحضرين غش تجاري لبيع لحوم مكشوفة، و20 محضر سحب عينات فسخ ومحضرين تصرف في الدقيق بمخابز بلدية.

ضبط 128 كيلو لحوم منتهية الصلاحية

وفي سياق متصل تمكنت إدارة التموين برأس البر من ضبط 100 كيلو لحم مفروم، وتحرر عن ذلك محضر غش تجاري لثلاجة بقرية السنانية حمل رقم 4265 جنح قسم شرطة ثان دمياط، كما تم ضبط 28 كيلو لحوم مجهولة المصدر داخل محل بمنطقة عزبة اللحم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4173 جنح قسم شرطة ثان دمياط، كما تم ضبط 100 كيلو سكر بدون فواتير، جار تحرير محضر ضد المحل المخالف.