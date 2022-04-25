4 طرق للتأكد من مراكز الصيانة قبل التعامل معها.. «علشان متقعش في الفخ»

حذر جهاز حماية المستهلك، المواطنين، من التعامل مع مراكز الصيانة الوهمية، لأنها أصبحت تهدد أمنهم وسلامتهم، والسبب في الكثير من الشكاوى التي تصل يوميًا إلى الجهاز.

وأوضح أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات تليفزيونية، أن الجهاز يسعى دائما للمحافظة على حقوق المستهلكين، كما يسعى لصون مصالحهم، والمحافظة على سلامتهم وأمنهم، والعمل على مكافحة والقضاء على كل الممارسات غير القانونية في الأسواق المحلية المصرية، لهذا يناشد الجهاز جميع المواطنين بعد التعامل مع مراكز الصيانة غير المعتمدة.

طرق التأكد من مراكز الصيانة

- عدم التعامل مع أي مركز من مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة بشكل عام، خاصة في المراكز التي تتعامل مع الأجهزة المنزلية المهمة، والتي يعتبر أي خطأ فيها قد يكون السبب في تهديد سلامة وأمن المواطنين.

- المراكز الوهمية تستغل المواطنين وتغشهم تجاريًا، وذلك من خلال استخدام قطع غيار غير أصلية ومرتفعة الثمن.

- المراكز الوهمية ليس لديها أي عمالة مدربة.

- المراكز الوهمية ليس لديها أي عناصر للجودة والأمان في تقديم الخدمة.

وأشار رئيس حماية المستهلك، إلى أن الجهاز ضبط مؤخرًا مركز صيانة وهمي وغير معتمد تجاريًا، احترف النصب على المستهلكين باستغلال العلامة التجارية لـ«صيانكو»، وذلك دون أي ترخيص منها، وبناء على هذا، قام المركز الوهمي بصيانة الأجهزة المنزلية وأعمال الغاز الطبيعي داخل عدد من منازل المستهلكين ما هدد سلامتهم وعرض حياتهم للخطر.

وأكد «حسام الدين»، أن الجهاز رصد المركز الوهمي بعد أن وصلت له العديد من الشكاوى على جهات التواصل الخاصة بالجهاز والمعروفة لدى المواطنين، لذلك قام بعمل التحريات الخاصة ورصد بعض المواقع الإلكترونية، عن وجود مركز خدمة وصيانة يدعى «صيانكو»، وتبين أن هذا المركز لا يمت بصلة للشركة الأصلية، والتي أكدت أن الرقم الموحد للوكيل المعتمد هو 19994.

وأن هذا المركز وهمي وغير معتمد لممارسة أي نشاط تجاري، بل يقدم خدمة صيانة منتقصة وغير صالحة للمستهلكين .

هذا وقد ناشد «حسام الدين» المواطنين، بضرورة التأكد من مراكز الصيانة، والتأكد من تبعيتها للوكيل، وذلك عن طريق التواصل مع جهاز حماية المستهلك، الذى سيوضح بشكل سريع الوضع القانوني للمركز، وإذا كان معتمدًا أم وهميًا، والتواصل مع الجهاز عبر إحدى الوسائل التالية:

طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك

- الخط الساخن 19588.

- خط الوتساب 01577779999.

- إرسال رسالة من خلال رقم الفاكس 0233055753.

- التواصل من خلال أي مركز رسمي للجهاز، والمنتشر في جميع محافظات الجمهورية.