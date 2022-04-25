السيسي: من أراد السلام فعليه امتلاك القوة اللازمة للحفاظ عليه

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة إلى الشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، قال فيها إنّ المصريين يلمسون حجم المشروعات التي تنتشر فوق ربوع سيناء، والتي تهدف لتنميتها والاستفادة من خيراتها وتحقيق الرفاهية لأهالي سيناء الحبيبة.

عيد تحرير سيناء

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، يأتي متزامنا مع العديد من المناسبات الدينية والقومية، حيث يتواكب مع مرور 50 عاما هجريا على انتصار العاشر من رمضان، الذي مهد الطريق لعودة هذه الأرض المباركة من أرض مصر،

وتابع الرئيس السيسي: «يأتي عيد تحرير سيناء متواكبا كذلك مع عيد القيامة المجيد، الذي يحتفل به الإخوة المسيحيون، وأغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة باحتفالاتهم بأعيادهم».

وأكمل الرئيس: «يأتي عيد تحرير سيناء أيضا، متواكبا مع قرب نهاية شهر رمضان المعظم وحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

تعظيم قدرات الدولة

وتابع الرئيس السيسي، أنّه في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد، يأتي تعظيم قدرات القوة الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية، التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية، فثبت لها يقينا أنّه من أراد السلام فعليه امتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه».