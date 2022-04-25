رئيس التحرير

محمود مسلم

القوى العاملة: اليوم إجازة للقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

كتب:

ماهر هنداوي
09:31 ص | الإثنين 25 أبريل 2022
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

وجّه محمد سعفان وزير القوى العاملة مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الاثنين 25 أبريل 2022، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع وذلك بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل مع منحه مثلي أجره

وأوضح وزير القوى العاملة أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

اليوم إجازة بأجر كامل

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرَت منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار اليوم الاثنين 25 أبريل إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

اقرأ المزيد:

طريقة التقديم على وظائف القوى العاملة ضمن «حياة كريمة».. رواتب تصل لـ12 ألف جنيه

القوى العاملة تعين 5164 شابا بينهم 216 قادرين باختلاف في الإسكندرية

وزير القوى العاملة يهنئ وزير الدفاع بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء 

«القوى العاملة» توفر 5403 وظائف في 15 محافظة: رواتب تصل لـ12 ألف جنيه

«القوى العاملة»: تدريب 200 سيدة على الحرف اليدوية ضمن حياة كريمة

القوى العاملة في أسبوع.. تسليم 4275 وثيقة تأمين ضد الحوادث و189 عقد عمل

القوى العاملة تسلم أول دفعة من ماكينات الخياطة وأدوات الصيانة بالإسكندرية
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.