رئيس ثاني أكبر مدن شمال سيناء: الحياة عادت طبيعية تماماً في المحافظة

أكّد اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، ثاني أكبر مدن شمال سيناء من حيث المساحة وعدد السكان بعد مدينة العريش، أنَّ الجهود التي تجريها الدولة حالياً لتحقيق نقلة تنموية متكاملة في محافظة شمال سيناء، وفي القلب منها مدينة بئر العبد والقرى التابعة لها تأتي في نطاق تحقيق الأمن القومي للدولة المصرية؛ حيث أن توفير الخدمات، واحتياجات المواطنين، والأمن والأمان جزء لا يتجزأ من أمن الدولة.

رئيس مدينة بئر العبد: مشروعات التنمية تُعزز الأمن والاستقرار

وأضاف رئيس مركز ومدينة بئر العبد، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «اطمئن كل أهالينا من الشعب المصري العظيم بأن حالة الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية عادت تماماً لنطاق محافظة شمال سيناء، وخصوصاً مركز ومدينة بئر العبد».

ولفت إلى أنَّ الجهود التنموية المتكاملة التي انطلقت في المدينة والقرى التابعة لها في الفترة الماضية تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية للدولة، ومجلس الوزراء، ودعم كامل من محافظة شمال سيناء، مضيفاً: «تلك الجهود تقود للاستقرار، والتنمية، والرفاهية للمواطنين».

العمل على التنمية في مختلف الاتجاهات لتأسيس بنية تحتية قوية

وواصل: «شغالين في التنمية على مختلف الاتجاهات التي تتخيلها، سواء عبر إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مثل مدينة بئر العبد الجديدة، ورفع كفاءة شبكات الطرق على مستوى المركز والمدينة بالكامل بالتعاون الكامل مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وجهاز تعمير سيناء ومدن القناة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة».

ولفت إلى أن المدينة تحقق أعمال تنموية بقرابة 120 مليون جنيه في ملف الطرق، و75 مليون جنيه في ملف رفع كفاءة وإنشاء شبكات إنارة جديدة، و120 مليون جنيه على إنشاء تجمعات سكنية ومجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة.

وضرب رئيس مركز ومدينة بئر العبد المثل بمشروع إنشاء تجمع سكني للصيادين في نطاق بئر العبد، موضحاً أنَّه مشروع من المقرر الانتهاء منه قبل نهاية عام 2022، بما يُحقق إسكان لأكثر من 200 أسرة، عبر منزل بدوي يتفق مع طبيعة المواطن السيناوي، ويضمن له حياة لائقة.

وأوضح أنَّ الجهود التنموية تسير بشكل متكامل جنباً إلى جنب، فعلى سبيل المثال، سيتم إنشاء مدارس بمختلف سنوات الدراسة في نطاق التجمع السكني الجديد، وروضة للأطفال، ووحدة صحية متكاملة، وشبكة صرف متكاملة، ومحطة مياه تكفي للاكتفاء الذاتي على مستوى هذا التجمع.