السكك الحديدية تبدأ تشغيل قطارات العيد الإضافية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «السكك الحديدية تبدأ تشغيل قطارات العيد الإضافية.. وأهم أخبار اليوم»، جاء فيه أنّ البلاد تشهد أخبار مهمة وكثيرة اليوم الإثنين، وتبدأ الهيئة القومية للسكك الحديدية، تشغيل القطارات الإضافية تيسيرا على جمهور الركاب بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك، ووجّهت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بوجود جميع القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على الخطوط لضمان جودة الخدمات المقدمة بفترة الأعياد.

«حياة كريمة» تطلق 4 قوافل طبية مجانية

وتابع التقرير، أنّ اليوم يشهد انطلاق 4 قوافل طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتستمر القوافل لمدة يومين في مطروح وأسيوط والبحيرة والدقهلية.

مباريات قوية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز

وأتمّ التقرير، أنّه بالنسبة لعشاق الكرة المصرية، فموعدهم اليوم مع 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث من المقرر أن يلعب نادي سموحة مع نادي مصر للمقاصة، ويلاقي نادي فيوتشر إف سي فريق نادي الجونة، وبنفس المسابقة يلتقي فريق نادي غزل المحلة مع فريق نادي فاركو في تمام التاسعة والنصف مساء.