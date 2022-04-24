أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب 23 رمضان في سوهاج، والموافق الأحد 24 من شهر إبريل لسنة 2022، ومواقيت الصلوات الأخرى، والتي تشغل أهالي المحافظة يوميا طوال شهر رمضان الكريم، وذلك لمعرفة موعد بداية ونهاية الصيام وأداء الصلوات الخمس في موعدها.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم

وجاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد، 23 رمضان في سوهاج، سيحين في تمام الساعة 62 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة سوهاج، وهو ما يهتم به المواطنين في المحافظة، إذ ينهون صيامهم في ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 رمضان في سوهاج

وبالنسبة للصلوات المختلفة، وموعد أذان كل صلاة خلال اليوم الأحد 23 رمضان، الموافق 24 من إبريل، جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة سوهاج، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر

تحين موعدها في تمام الساعة 4:00 صباحا

موعد الشروق 5:21 صباحا

موعد صلاة وأذان الظهر

تحين موعدها في تمام الساعة 11:51 صباحا

موعد صلاة وأذان العصر

تحين موعدها في تمام الساعة 3:22 مساء

موعد صلاة وأذان المغرب

تحين موعدها في تمام الساعة الـ 6:22 مساء

موعد صلاة وأذان العشاء

تحين موعدها في تمام الساعة 7:39 مساء.

موعد صلاة وأذان الفجر في جرجا

بينما في مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، يختلف موعد أذان الفجر بفارق دقيقة واحد عن مدينة سوهاج، حيث تحين صلاة الفجر في الساعة 3:59 صباحا، بخلاف مدينة سوهاج في تمام الساعة الـ4:00 صباحا.