استمرار أعمال تجميل شارع الجرجاوية في سوهاج بتكلفة مليون و400 ألف جنيه

تابعت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أعمال تجميل ورفع كفاءة شارع الجرجاوية الرئيسي بطول 2 كليومتر، وذلك في إطار مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة سوهاج، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق، بعد انتهاء أعمال الرصف، بتكلفة إجمالية لأعمال التجميل بلغت مليون و400 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

أعمال تطوير حي غرب سوهاج

ومن جانبه، أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، أن أعمال التطوير تشمل إنشاء أرصفة بجانبي الطريق والجزيرة الوسطى وتركيب بردورات جديدة وبلاط الإنترلوك، بالإضافة إلى أحواض رخامية للزراعة والتشجير بالجزيرة الوسطى للطريق، ودهان وتجميل أعمدة الإنارة، مشيرًا إلى أن أعمال المتابعة مستمرة للانتهاء من جميع الأعمال، وفقا للمواصفات القياسية، مع الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة.

استمرار حملات النظافة بشوارع دار السلام

على الجانب الآخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مدينة دار السلام بمحافظة سوهاج بتكثيف حملات النظافة اليومية ورفع كفاءة مستوى النظافة بالشارع، حيث تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، تحت إشراف قسم النظافة بالوحدة، أعمال النظافة ورفع المخلفات اليومية بشوارع المدينة والخط السريع.

وأكد محمد السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، أن حملات النظافة مستمرة بشكل يومي بالمدينة والقرى من أجل رفع كفاءة مستوى النظافة والطرق وظهور الشوارع بمستوى لائق لإرضاء المواطنين بالخدمات المقدمة لهم في شوارع المركز الرئيسية والقرى التابعة.