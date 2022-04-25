الاتصالات: 240 مليون دولار استثمارات الشركات المصرية الناشئة العام الماضي

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن جذب الشركات الناشئة المصرية لنحو 240 مليون دولار استثمارات العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية لتدريب الشركات الناشئة ورواد بالتعاون مع الشركات العالمية، وعبر عدد من المبادرات المبرمة بين الوزارة وتلك الشركات.

نقل خبرات الشركات للشباب المصري

وقال الوزير لـ«الوطن»، إن تعاون الوزارة مع الشركات والجامعات العالمية لتدريب رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة يساهم فى نقل خبرات تلك الشركات للشباب المصري، بالإضافة إلى التركيز على التخصصات الأكثر طلبًا فى سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنوع في آليات التعليم تقديم فرص التعليم بين الرقمي والتقليدي.

وأكد «طلعت»، أن هناك خطة تستهدفها الوزارة لإعداد أجيال شابة من الكوادر البشرية التى يتم تدريبها للمنافسة عالميا، عبر توفير مجموعة من الدورات التدريبية للشباب فى المدارس والتعليم قبل الجامعي، موضحًا أن هذه المبادرة تسمى «أشبال مصر الرقمية».

وأشار طلعت، إلى أنه سيتم إنشاء مجمع يضم كل ما يتعلق بالتصميم الإلكتروني وإنترنت الأشياء فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي سيكون بمثابة منطقة حرة يمكن من خلاله إدخال المكونات بإجراءات ميسرة.

مدينة المعرفة واحدة من أهم الصروح التعليمية

وتعتبر مدينة المعرفة واحدة من أهم الصروح التعليمية والعملية، حيث تقع على مساحة تقدر بنحو 250 فدانا، وتحتوي المرحلة الأولى على أربع مباني ضخمة للتطور في جميع مجالات التكنولوجيا، ويوجد بها عددا كبيرا من الشركات العالمية، والجماعات الخاصة والحكومية والأهلية، وبها مركزا لتدريب على التقنيات الحديثة، وتحتوي مدينة المعرفة على أكاديمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

الهدف من إنشاء هذه المدينة أن تصبح مراكز البحوث والابتكار، والتقدم في المجال التقني، من المتوقع أن توفر نحو 500 ألف فرصة عمل، حيث تعمل على رفع قدرات الشباب المصري وتأهيله للتفوق في معرفة نظم التكنولوجيا الحديثة، والمنافسة عالميا فى هذا المجال.