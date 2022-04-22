تنظيم الاتصالات يضيف خدمات المحافظ الالكترونية لتطبيق My NTRA

أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات المحافظ الالكترونية لتطبيقه التفاعلي My NTRA والتي يمكن من خلالها وباستخدام الرقم القومي التعرف على المحافظ الإلكترونية المسجلة باسم المستخدم لدى شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرية ولدى البنوك، مع إمكانية إلغائها من خلال التطبيق، ويحق لكل مستخدم فتح ثلاث محافظ الكترونية بحد أقصى طبقًا للأطر التنظيمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري.

وتأتي إضافة خدمات المحافظ الالكترونية لـ تطبيق My NTRA نتاجًا لما رصده الجهاز من آراء وشكاوى واحتياجات المستخدمين، وفي إطار دور الجهاز في تيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، وتحسين تجربة المستخدمين وتيسير حصولهم على الخدمات من خلال استخدام الهاتف المحمول.

خدمات تراخيص استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية إلى مجموعة الخدمات التفاعلية

وعلى صعيد خدمات الشركات، أضاف الجهاز خدمات تراخيص استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية إلى مجموعة الخدمات التفاعلية الخاصة بالشركات والتي من شأنها إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل الكتروني من خلال التطبيق، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.

عدد مرات تحميل التطبيق حتى الآن حوالي مليوني مرة

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق تطبيقه التفاعلي My NTRA في نهاية العام الماضي، والذي يعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي وتكاملها، وقد وصل عدد مرات تحميل التطبيق حتى الآن حوالي مليوني مرة.

ويتضمن التطبيق العديد من الخدمات التفاعلية على رأسها خدمة أرقامي والتي يمكن من خلالها التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري بجانب عددها دون الحاجة إلى التوجه لأفرع الشركات، وخدمة الاتصال المباشر بالكود المجاني الموحد للاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية، وذلك تماشيًا مع شكاوى المستخدمين التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من احتساب مبالغ إضافية على الباقات الشهرية.

خدمة منظومة الشكاوى والاستعلام عن الشكاوى

كما أتاح الجهاز خدمة خريطة منافذ البيع وهي خريطة تفاعلية يمكن من خلالها التعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصري، وخدمة منظومة الشكاوى والتي يستطيع المستخدم من خلالها تصعيد شكوى للجهاز من مشغل الخدمة في حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها، وخدمة اختبار سرعة الانترنت والتي تمكن المستخدم من اختبار سرعة خدمات الانترنت المتصلة بالهاتف المحمول وقياسها سواء من خلال الــWiFi أو الانترنت المحمول.