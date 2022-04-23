«الاتصالات»: 130 مليون دولار استثمارات نفذها 20 ألف خريج بفضل مبادرة «مستقبلنا رقمى»

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكثر من 69 شاباً من رواد الأعمال والمؤسسين لشركات ناشئة بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ضمن فعاليات «يوم الشركات الناشئة» بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للإبداع والابتكار.

واستعرض اللقاء، وفقاً لبيان وزارة الاتصالات أمس، قصص النجاح التى حققها رواد الأعمال، والتحديات التى تواجههم، وأهم الآليات المطلوبة للتغلب عليها، فضلاً عن مناقشة أبرز المقترحات للنهوض بقطاع الشركات التكنولوجية الناشئة.

وقال «طلعت»، خلال كلمته، إن اللقاء جمع 60 شركة نجحت خلال العام الماضى فى جذب استثمارات بقيمة ٢٤٠ مليون دولار، لافتاً إلى أنه يجرى تنفيذ استراتيجية للتدريب التقنى تتضمن عدداً كبيراً من المبادرات بالشراكة مع الشركات العالمية والجهات الأكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العالمية للشباب المصرى، مع التركيز على التخصصات الأكثر طلباً فى سوق العمل الحالى والمستقبلى، والتنوع فى آليات التعليم لتشمل التعليم الهجين.

وأكد أن الوزارة تستهدف إعداد أجيال من الكوادر المدربة القادرة على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال توفير التدريب المتخصص لطلاب المدارس عبر مبادرة أشبال مصر الرقمية وإطلاق «مدارس we» للتكنولوجيا التطبيقية، ثم برامج لطلاب الجامعات من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وانتهاء بمنح الماجستير فى التخصصات المتقدمة من خلال مبادرة بُناة مصر الرقمية.

وأشار إلى مضاعفة ميزانية التدريب ٢٢ مرة خلال ثلاث سنوات لترتفع من تدريب ٤ آلاف متدرب بميزانية ٥٠ مليون جنيه، إلى تدريب 200 ألف بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، إضافة إلى إطلاق مبادرة «مستقبلنا رقمى» لتأهيل الخريجين للحصول على فرص عمل متميزة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إذ تم استثمار ١٣ مليون دولار لتدريب ٨٠ ألفاً فى النسخة الأولى من المبادرة، ونجح ٢٠ ألفاً من الخريجين فى تنفيذ مشروعات مستقلة بـ١٣٠ مليون دولار فى عام واحد.

وحول دعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال، أكد إنشاء ثمانية مراكز إبداع «مصر الرقمية» بالمحافظات ويتم العمل على إنشاء ١٤ أخرى، لتقديم التدريب التقنى وتطوير المهارات الرقمية والناعمة وتوفير حاضنات للمشروعات الناشئة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

ولفت إلى التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى إطار شراكتها مع جامعة بابسون الأمريكية لتنفيذ برنامج تدريبى لرواد الأعمال والشركات الواعدة لمدة ٣ أشهر، فضلاً عن التعاون مع جامعة MIT لتسريع نمو قطاع ريادة الأعمال فى مصر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية خاصة لقطاع الشركات الناشئة بالتعاون مع شركة ديلويت الاستشارية، وإطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، منوهاً بنمو حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مصر من ١٩٠ مليون دولار بـ١١٧ صفقة فى عام ٢٠٢٠، إلى ٤٩١ مليون دولار بـ١٤٧ صفقة خلال ٢٠٢١.

«طلعت»: مصر تصدّرت سرعة الإنترنت الثابت فى قارة أفريقيا بعد تطوير البنية التحتية المعلوماتية خلال ثلاثة أعوام بأكثر من 2 مليار دولار

وكشف عن استثمار أكثر من 2 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام لتطوير البنية التحتية المعلوماتية، وهو ما أسهم فى تقدم ترتيب مصر لتصبح الأولى أفريقياً فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، منوهاً بالعمل على تقوية شبكات المحمول من خلال طرح ترددات للشركات وزيادة أعداد أبراج المحمول، لافتاً إلى إعداد التشريعات الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط الإجراءات، حيث تم عقد بروتوكول مع هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لدعم ومساندة الشركات الناشئة فى مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

فيما أعرب الشباب عن تطلعاتهم لزيادة نمو حجم أعمالهم، حيث تقدموا بعدد من المقترحات أبرزها الربط بين طلاب الجامعات والشركات الناشئة لتوفير منح تدريبية لهم داخل هذه الشركات، وتوفير التدريب المتخصص فى التكنولوجيا المتقدمة، والاهتمام بتمكين المرأة من ريادة الأعمال فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتدشين جمعية لرواد الأعمال، وزيادة الموجهين فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات الناشئة.

وطالب عدد من أصحاب الشركات بدعم من الوزارة لتحقيق التواصل مع الجهات الحكومية، حيث وجَّه «طلعت» بالتنسيق مع هيئة «إيتيدا» للتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لنقل متطلبات رواد الأعمال وتنظيم ورش عمل مشتركة، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد دراسة تمويل صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بالتعاون مع القطاع الخاص.