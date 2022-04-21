بروتوكول تعاون بين «الاتصالات» و«البريد» لإصدار كارت المواطن الموحد

وقّع المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور خالد صلاح، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بروتوكول تعاون بشأن إصدار كارت المواطن الموحد.

اقتصاد رقمي آمن

من جانبه، قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إنّ توقيع البروتوكول يؤكد حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي آمن وميسر يخدم جميع المواطنين، ويضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أنّ كارت المواطن الموحد يمثل جزءا كبيرا من الحوكمة، وأصبح ضرورة حتمية، ويمكن بجميع المواطنين سداد المدفوعات الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر، لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

فيما قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إنَّ الهيئة اصبحت واجهة المواطن في الحصول على الخدمات بالاعتماد على الانتشار الواسع لـ مكاتب البريد والارتباط الوثيق بين المواطن المصري وهيئة البريد، مشيرا إلى أنّ البروتوكول يمثل خطوة جديدة في تطبيق تحول رقمي حقيقي في مصر.

وأوضح أنّ الهيئة توحد جهودها لإنجاح المشروع الضخم بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والبنك المركزي المصري والجهات الرقابية، لإنتاج كارت يخدم جميع المواطنين بشكل حقيقي.

وأضاف فاروق، أنّ دور الهيئة القومية للبريد يتمثل في تقديم خدمات إصدار وإدارة دورة حياة الكارت، إلى جانب خدمات إدارة شبكة نقاط البيع وإدارة دورة حياة التطبيقات الخاصة بنقاط البيع المتاحة على الكارت، إضافة إلى إدارة المعاملات الخاصة باستخدامات الكارت وخدمات الدفع غير النقدي وخدمات تسليم الكارت للمواطنين وخدمات الدعم للمواطنين عبر الكول سنتر 16789.

نقلة نوعية في الشمول المالي والتحول الرقمي

من جهته، أكد الدكتور خالد صلاح، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، سعادته بمشاركة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية في إنتاج كارت يخدم المواطنين بشكل حقيقي، مشيرا إلى أنّ المشروع الضخم يمثل نقلة نوعية في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.