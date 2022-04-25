الشهاوي: مصر عاشت فترة صعبة بعد نكسة 1967 (فيديو)

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إنّ البلاد عاشت ظروفا صعبة في أعقاب نكسة 1967م، بعد تدمير عدد كبير من المعدات العسكرية، وكان كل الاقتصاد موجّها للمعركة وإعادة تسليح وتدريب وتنظيم القوات المسلحة، وكان الشعب يعاني.

تحرير سيناء

وأضاف مستشار كلية القادة والأركان في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «كانت إسرائيل تبعث برسائل لخفض الروح المعنوية للجنود المصريين، لترسخ الإحباط في نفوس المصريين بشكل عام، لدرجة أنّها كانت تنفذ تجارب لإشعال قناة السويس لمنع عبور قواتنا وإبقاء الوضع على ما هو عليه».

استفزازت إسرائيلية

وتابع مستشار كلية القادة والأركان، أنّ قوات الاحتلال كان تذعن في الضغط النفسي على المصريين عبر استخدام الميكروفونات أثناء إشعال القناة، وتهدد المصريين بأنّها ستحرقهم في النار.

مادة مقاومة للنيران لوقاية أفرولات الجنود

واستكمل مستشار كلية القادة والأركان، أنّ الروح المعنوية العالية كانت عاملا رئيسيا في الانتصار للمصريين على العدو، حيث لم تستفز مصر من تهديدات العدو وفكرت في التطوير وكان هناك تخطيط لكل ذلك، كما اخترعت القوات المسلحة مادة مقاومة للنيران لوقاية أفرولات الجنود من النار، إضافة إلى القوارب المطاطية.