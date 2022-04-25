السيسي: تحية لرجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية لرجال القوات المسلحة، في ذكرى عيد تحرير سيناء، قائلا: «أتوجه بالتحية والتقدير لرجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن، الذين يستيقظون في كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن، متأهبين دائما للدفاع عن أمة وضعت ثقتها المطلقة فيهم وفي قدرتهم على الحفاظ عليها».

الارتقاء بالقدرات الاقتصادية للدولة

وأضاف الرئيس، خلال كلمته الرسمية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، أنّه بقدر الاهتمام بالقدرة العسكرية، نمضي أيضا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة، وأهمها القدرة الاقتصادية، حيث نطمح بتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادرا على التصدي لمختلف الأزمات، لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل لشبابنا الواعد الساعي لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله.

تحيا مصر

وأتمّ الرئيس كلمته، قائلا: «لا يسعني إلا أن أتوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يديم عليما نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه، وكل عام وشعب مصر العظيم بخير وقوة وعزة وتقدم، ودائما وأبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».