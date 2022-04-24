البابا تواضروس: القوات المسلحة «شامخة» تعمل لحماية وحفظ مقدرات الوطن

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة المصرية الشامخة، التي تعمل دائما لحماية مصر وحفظ مقدرات الوطن، إذ ذكر أنه تلقى برقية تهنئة رقيقة من الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، للتهنئة بعيد القيامة المجيد، خلال كلمته في قداس العيد.

وأضاف «تواضروس»، أنه يحضر معنا بالإنابة عن وزير الدفاع ، اللواء أركان حرب محمد صلاح الدين حسن، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، اللواء أركان حرب عبد الناصر يوسف محمد، رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز مدير إدارة الشؤون المعنوية، اللواء أركان حرب فهمي عبد الرؤوف فهمي، قائد المنطقة المركزية العسكرية، اللواء أركان حرب حسام علي محمود، مدير إدارة الشرطة العسكرية.

أبرز حضور القداس

وأوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه حضر القداس، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، يحضر معنا للتهنئة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية، وتلقينا رسالة رقيقة من السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، وسفير دولة الفاتيكان، والسيفرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، ونحن نشكرهم على تهنئتهم، ونقدر الظروف الطارئة التي حالت دون حضورهم معنا هذه الليلة.