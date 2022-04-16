تسريب امتحان الرياضيات والتحقيق مع محمد ثروت.. مسلسل دايما عامر الحلقة 15

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 15 مفاجأة غير متوقعة، تتعلق بتسريب امتحان مادة الرياضيات عن طريق مستر فايز، بمدرسة رؤية الدولية، الأمر الذي تسبب في عودة فريق المدرسة المشارك في إحدى المسابقات بالغردقة إلى القاهرة لاحتواء الأزمة.

مسلسل دايما عامر الحلقة 15

واضطرت ميس زهرة، مديرة المدرسة وتجسد دورها الفنانة لبلبة، لفتح تحقيق حول تسريب الامتحان وذلك في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 15، مع مستر فايز مدرس مادة الرياضيات، ويقوم بدوره محمد ثروت.

ونفى مستر فايز، قيامه بتسريب الامتحان خصوصًا وأن علاقته بالتكنولوجيا ضعيفة، وقررت ميس زهرة، مديرة المدرسة، وقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

عامر عبد الرازق يسعى لكشف حقيقة تسريب الامتحان

وساور الشك عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، ويجسد دوره مصطفى شعبان، حول تعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بمستر فايز للاختراق من قبل شخص ما.

وكانت الأحداث السابقة في مسلسل دايما عامر، شهدت قيام أحد الطلاب باختراق لاب توب مستر فايز، والاطلاع على ملف سري، اتضح فيما بعد احتوائه على امتحان الرياضة، والذي قام بتسريبه فيما بعد.