محمد ثروت يخطف الأنظار بدور «مستر فايز المودرن» في مسلسل دايما عامر

«مستر فايز عبقري الرياضيات» هي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد ثروت خلال أحداث مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، إذ يظهر كمعلم رياضيات بشكل مختلف غير تقليدي يواكب عام 2022، إذ انتشرت مؤخرا بين عدد كبير من المدرسين يقدمون المواد الدراسية بشكل غنائي لتوصيل المعلومة للطلاب، منهم معلمي الرياضة والتاريخ.

إشادات بمحمد ثروتي في مسلسل دايما عامر

ولاقى أداء محمد ثروت إشادات عديدة من جمهوره المتابع لمسلسل دايما عامر بسبب الشكل المودرن للمدرس بما يواكب العصر الحالي، إذ ظهر وهو يردد قواعد الرياضيات بطريقة غنائية لتسهيل المنهج علي الطلاب من خلال أغنية «شيكا شيكا ضا ضا هنقفل الرياضة»، وجاءت تعليقات الجمهور عقب ذلك كالتالي: «هنحب الرياضيات عشانك»، و«بتفكرنا بمستر نعرفه».

ثروت يروّج لـ «مستر فايز» في مسلسل دايما عامر

وقبل عرض مسلسل دايما عامر في السباق الرمضاني، روج الفنان محمد ثروت لدوره في المسلسل عبر حسابة علي موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، وكتب منشورا: «مستر فايز عبقري الرياضيات، يا ناس يا عسل.. مستر فايز وصل.. دايما عامر رمضان 2022».

مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، ولبلبة، وعمرو عبدالجليل، وميرنا نور الدين، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي، ورحاب الجمل، ومحمد ثروت، وأحمد الشامي، وسما إبراهيم، ومن تأليف ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور أحداث المسلسل حول مشاكل التعليم في مدارس «الناشونال والإنترناشونال»، والأزمات التي تواجه الطلبة مع أسرهم والمدرسين.