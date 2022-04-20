محمد ثروت: المسقعة طبقي المفضل في رمضان.. وسمير غانم «أبويا الروحي»

قال الفنان محمد ثروت، إنه افتقد الكثير من الأشياء الرائعة في شهر رمضان منذ سنوات طويلة، موضحًا: «الحاجات دي كنا بنعملها واحنا عيال صغيرة، بس مبقتش موجودة أو متاحة، زي إننا نلعب من بعد الفطار لقبل السحور».

وأضاف ثروت، في لقاء مع الإذاعي رامي الحلواني، عبر أثير راديو 9090، أنه يحرص على تناول الفطار مع والدته في أول يوم من شهر رمضان، كما تحدث عن أهم طبق يتناوله في شهر رمضان، قائلا: «المسقعة، بحبها جدا».

الكوميديا أصعب من التراجيديا

وأكد الفنان محمد ثروت، أنّ مسلسل فاتن أمل حربي، للفنانة نيللي كريم، الذي يشارك فيه هذا الموسم، من أهم مسلسلات موسم رمضان 2022،، لافتًا إلى أن الكوميديا أصعب من التراجيديا، لأنها محاكاة للعقل، بينما التراجيديا محاكاة للقلب.

ثروت: دور «أستاذ فايز» جديد عليّ

وحول دوره في مسلسل دايما عامر، بطولة الفنان مصطفى شعبان، وتجسيده لشخصية مدرس رياضة، قال: «الدور جديد عليّ تماما، وأول مرة أعمل الدور ده، والمدرس اللي أنا عامله اسمه أستاذ فايز وحش الرياضة، المفروض إنه من المدرسين اللي بيحاولوا يبسطوا المنهج للطلاب في صورة أغنية يعرفوا يدندنوها».

لا يوجد خليفة للفنان سمير غانم

وأشار إلى أنه يرفض مبدأ «النجاح في الدراما أهم من السينما»، مشددَا على أنه يرى أنّ السينما أهم في كل العصور: «بحس إن فيلم السينما عامل زي الكتاب»، وشدد على أن الفنان الراحل سمير غانم، لا خليفة أو مثيل له، مردفًا أنه يعتبره والده الروحي.