عاجل .. العثور على أربع أشخاص مقتولين طعنا بمنزل جنوب لندن

أفادت شبكة « روسيا اليوم» في نبأ عاجل، قبل قليل، أن الشرطة البريطانية، أعلنت العثور على أربعة أشخاص مقتولين طعنًا في منزل بجنوب لندن، لافتة إلى إلقاء القبض على رجل، دون تفاصيل.

وتعاني بريطانيا من ظروف اقتصادية سيئة، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، والتي أثرت بدورها على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بالإضافة إلى أسعار الطاقة، وهو الأمر الذي جاء نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على « موسكو»، نتيجة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.