لندن: البنك الدولي سيقدم 170 مليار دولار لدعم الدول ذات الدخل المنخفض

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، أن «البنك الدولي»، سيقدم 170 مليار دولار على مدار الـ15 شهرًا المقبلة لدعم الدول ذات الدخل المنخفض، التي تواجه صعوبات اقتصادية، نتيجة «الحرب الروسية الأوكرانية»، مشيرة إلى تسليم 50 مليار دولار بحلول نهاية يونيو المقبل.

مسؤول أوكراني: القوات الروسية تواصل مهاجمة «مصنع آزوفستال» رغم أوامر بوتين

وأشار الممثل الدائم لأوكرانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، في اجتماع خاص للمجلس الدائم لمنظمة «الأمن والتعاون في أوروبا»، يفيني تسيمباليوك، أمس الجمعة، إلى مواصلة القوات الروسية مهاجمة «مصنع آزوفستال» في مدينة «ماريوبول» الساحلية، رغم أوامر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار، مضيفا أنه إما أن «بوتين» فقد السيطرة على جيشه، أو أنه يقوم بمحاولة أخرى لخداع الجميع.

وأضاف تسيمباليوك، أن صورا لـ لأقمار الصناعية كشفت مؤخرًا عن مقبرة جماعية طولها 300 متر في مانوش بالقرب من «ماريوبول»، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصف تصرفات «موسكو» في «ماريوبول» بـ«النجاح».

وفي وقت سابق، أشارت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إلى أن نجاح أوكرانيا في مناطق الشمال، دفع المسؤولين الغربيين إلى تكثيف مساعداتهم من الأسلحة الثقيلة بعد تخوفات من سقوط سريع لعاصمة البلاد «كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، دعت في بيان، مواطنيها إلى البقاء في حالة تأهب خلال عطلة «عيد الفصح» واتباع أوقات حظر التجول ومشاهدة القداس على الإنترنت، نظرا لخطر الاستفزازات المحتملة لـ القوات الروسية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم السبت.

قالت وزارة «الدفاع البريطانية»، إن دفاع أوكرانيا الجوي والبحري قلل من قدرة القوات الروسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية المضادة تعيق تقدم «موسكو».

«الدفاع البريطانية»: قوات موسكو لم تحقق مكاسب في الـ24 ساعة الماضية

وأضافت الوزارة البريطانية، أن القوات الجوية والبحرية الروسية لم تبسط سيطرتها على أي مجال، موضحة أن قوات موسكو لم تحقق مكاسب في الـ24 ساعة الماضية رغم ازدياد عملياتها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

فنزويلا تدين تعليق عضوية روسيا بلدا مراقبا لدى «الدول الأمريكية»: منظمة عفا عليها الزمن

دانت وزارة خارجية فنزويلا، تعليق عضوية روسيا بلدا مراقبا لدى منظمة «الدول الأمريكية»، وقال وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا، إن المنظمة قد عفا عليها الزمن.

وعلق المجلس الدائم لـ المنظمة بأغلبية 25 صوتا، مع امتناع 8 أعضاء عن التصويت، روسيا من صفة العضو المراقب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.