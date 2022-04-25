تفاصيل أسعار العملات والذهب وتوقعات الطقس اليوم (فيديو)
كتب:
هاجر عمر
12:17 م | الإثنين 25 أبريل 2022
أسعار الذهب
استعرض برنامج «صباح الخير يامصر» بعض الأخبار الخدمية التي تهم المواطنين، حيث قدّم أسعار العملات الأجنبية، وسجل الدولار 18.59 جنيه للبيع، وللشراء 18.51 جنيه، واليورو 20.26 جنيه للبيع، و20.16 جنيه للشراء، والجنيه الإسترليني 24.28 للبيع، و24,16 جنيه للشراء.
أسعار العملات
وسجل الفرنك السويسري 19.62 جنيه للبيع، و19.52 جنيه للشراء، واليوان الصيني 2.88 جنيه للبيع، و2.87 جنيه للشراء، والريال السعودي 4.95 جنيه للبيع، و4.93 جنيه للشراء، والدينار الكويتي 60.96 جنيه للبيع، و60.60 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتي 5.06 جنيه للبيع، و5.03 جنيه للشراء.
أسعار الذهب اليوم
وعن أسعار الذهب، استعرض البرنامج متوسط أسعار الذهب اليوم، حيث سجل عيار 18 قيمة 934 جنيها، أما عيار 21 فسجل 1090 جنيها، وسجل عيار 24 قيمة 1246 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 8760 جنيها.