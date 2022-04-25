تفاصيل أسعار العملات والذهب وتوقعات الطقس اليوم (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يامصر» بعض الأخبار الخدمية التي تهم المواطنين، حيث قدّم أسعار العملات الأجنبية، وسجل الدولار 18.59 جنيه للبيع، وللشراء 18.51 جنيه، واليورو 20.26 جنيه للبيع، و20.16 جنيه للشراء، والجنيه الإسترليني 24.28 للبيع، و24,16 جنيه للشراء.

أسعار العملات

وسجل الفرنك السويسري 19.62 جنيه للبيع، و19.52 جنيه للشراء، واليوان الصيني 2.88 جنيه للبيع، و2.87 جنيه للشراء، والريال السعودي 4.95 جنيه للبيع، و4.93 جنيه للشراء، والدينار الكويتي 60.96 جنيه للبيع، و60.60 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتي 5.06 جنيه للبيع، و5.03 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

وعن أسعار الذهب، استعرض البرنامج متوسط أسعار الذهب اليوم، حيث سجل عيار 18 قيمة 934 جنيها، أما عيار 21 فسجل 1090 جنيها، وسجل عيار 24 قيمة 1246 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 8760 جنيها.

حالة الطقس

وبالنسبة لحالة الطقس، يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع رصد نشاط ملحوظ للرياح وشبورة خفيفة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، وذلك بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم الذي يحتفل به المصريين منذ 5 الآف سنة.

وتسجل درجات الحرارة اليوم على محافظة القاهرة 31 درجة مئوية، بينما تسجل محافظة أسوان اليوم أعلى درجة حرارة في البلاد بـ37 درجة مئوية، وأقل درجة حرارة ستكون بمرسى مطروح حيث تسجل 23 درجة مئوية.