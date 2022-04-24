أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 24-2-2022 في البنوك: ارتفاع جماعي

سجل عدد كبير من أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 24-4-2022 في البنوك، ارتفاعًا جماعيًا بداية التعاملات اليومية للبنوك المختلفة، ومن أبرزها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي وكذلك اليوان الصيني.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وهي كما يلي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم

جاءت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد في البنك المركزي المصري، على النحو التالي:

- سعر بيع الدولار 18.61 جنيه، مقابل 18.5118جنيه للشراء.- سعر بيع اليورو 20.3257 جنيه، مقابل 20.5118جنيه للشراء.- سعر بيع الجنيه الإسترليني 24.3696جنيه، مقابل 24.226جنيه للشراء.

- سعر بيع الدينار الكويتي 61.0459 جنيه، مقابل 60.613 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي 4.9645 جنيه، مقابل 4.9358 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدرهم الإماراتي 5.0695 جنيه، مقابل 5.0393 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

بيع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24-4-2022، بأعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 18.56 جنيه، فيما وصل سعره في التعمير والإسكان عند قيمة 18.52 جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار.

وبيع اليورو في البنك المركزي المصري كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 20.202 جنيه، وحصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول، كأفضل بنك لشراء اليورو اليوم بسعر 20.1612 جنيه.

وحقق الريال السعودي أعلى سعر بيع في بنك المركزي المصري بـ4.9358 جنيه، كما يعد بنك التعمير والإسكان الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.9388 جنيه.

ومن أفضل البنوك لشراء العملات، عُرض الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري بسعر 24.226 جنيه، ويعد الأهلي المصري هو الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 24.219 جنيه.

ويعد بنك مصرف أبوظبي ظبي الإسلامي ضمن قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 5.0463 جنيه، فيما جاء بنك التعمير والإسكان كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 5.0423 جنيه.

فيما سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر للبيع لليوان الصيني بسعر 2.8712 جنيه فيما عرض بأفضل سعر للشراء في مصر بسعر 2.8706 جنيه.